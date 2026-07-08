Пекин и Токио обменялись протестами из-за исследований у островов

Власти Китая и Японии обменялись дипломатическими претензиями после серии инцидентов с научно-исследовательскими судами в Восточно-Китайском море. О позиции сторон сообщают агентства «Синьхуа», Global Times и газета The Mainichi.
Китайский МИД потребовал от Токио прекратить, как считают в Пекине, препятствовать работе китайских исследователей в районе архипелага Дяоюйдао. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что эти острова являются территорией Китая, а потому нахождение там китайских судов соответствует позиции Пекина.
Поводом для заявления стал эпизод, произошедший 3 июля. По данным Global Times, китайское океанографическое судно вело работы возле острова Куме и опустило в воду трос. После этого экипаж японского патрульного корабля вышел на связь и потребовал прекратить исследования.
При этом аналогичные претензии накануне уже выдвигала японская сторона. Как писала The Mainichi, береговая охрана Японии заявила, что китайские военные корабли вынудили исследовательские суда «Такуйо» и «Койо» покинуть район, который Токио считает своей исключительной экономической зоной.
После этого генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара назвал действия китайской стороны неприемлемыми. По его словам, Токио также направил дипломатический протест.
Архипелаг Дяоюйдао расположен в Восточно-Китайском море примерно в 170 километрах к северо-востоку от Тайваня. Япония называет эти острова Сенкаку и относит их к префектуре Окинава. Из-за территориального спора в районе архипелага регулярно возникают инциденты с участием гражданских и военных судов обеих стран.
Читайте также: Китайская провинция Ганьсу оплакивает 21 жертву стихии.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.