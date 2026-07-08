Еще одна сеть АЗС подняла прайс на топливо в Иркутске — актуальные цены на 8 июля

IrkutskMedia, 8 июля
Еще одна сеть заправочных станций в Иркутске подняла цены на все виды топлива. Подорожание составило от 1,7 рубля до 5 рублей.
Стоимость топлива указана по данным официальных сайтов компаний-поставщиков. Цены на топливо на разных заправочных станциях отличаются.
Дизельное топливо:
«Омни» — 93 рубля (+3,5 рубля).
«БРК» — 94 рубля.
«КрайсНефть» — 97 рублей.
«Роснефть» — 85 рублей.
«Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-92:
«Омни» — 77,9 рубля (+2,2 рубля).
«БРК» — 76,2 рубля.
«КрайсНефть» — 77,8 рубля.
«Роснефть» — 64,7 рубля.
«Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-95:
«Омни» — 81,5 рубля (+1,7 рубля).
«БРК» — 80,3 рубля.
«КрайсНефть» — 81,4 рубля.
«Роснефть» — 68,3 рубля.
«Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-98:
«КрайсНефть» — 121 рубль.
«Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-100:
«Омни» — 121 рубль (+5 рублей).
«БРК» — 119,5 рубля.
«Роснефть» — 94,55 рубля.
Ранее губернатор Иркутской области заявил, что власти работают над устранением сложностей с топливом. В регионе создан штаб по обеспечению топливом.
В середине июня стало известно о сложной ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах страны. Пик ажиотажа пришелся на конец июня: жители и гости области стояли в многокилометровых пробках, чтобы заправить автомобили.
28 июня в Иркутской области ввели режим повышенной готовности. Запретили отпуск топлива в канистры и установили лимиты на бензин и ДТ для АЗС «Роснефти». В Иркутске огородили остановочные пункты и установили биотуалеты в районе АЗС.
Полиция подключилась к обеспечению порядка в очередях на АЗС. В первый день работы правоохранители выявили случаи незаконной перепродажи бензина. Цены на топливо у спекулянтов достигали 300 рублей за литр.
Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что регионы должны повышать эффективность использования топлива. На заседании федерального штаба Игорь Кобзев озвучил предложения об отгрузке топлива независимым АЗС, дополнительных партиях топлива для Иркутской области и приоритете поставок для северного завоза.
Цены на топливо начали стремительно расти на фоне сложностей с поставками и повышенным спросом. Рост цен в 2026 году стал рекордным.
В некоторых населенных пунктах Приангарья введены ограничения на отпуск горючего по объему и дням недели. Например, в Нижнеилимском округе физические лица смогут заправлять автомобили только по понедельникам и четвергам с 12:00 до 22:00. Это правило начало действовать с 1 июля.