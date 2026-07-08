Еще одна сеть АЗС подняла прайс на топливо в Иркутске — актуальные цены на 8 июля

В некоторых населенных пунктах Приангарья введены ограничения на отпуск горючего по объему и дням недели. Например, в Нижнеилимском округе физические лица смогут заправлять автомобили только по понедельникам и четвергам с 12:00 до 22:00. Это правило начало действовать с 1 июля.