В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 25-летней давности (видео)

Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве мужчины, совершенном 25 лет назад в Мотыгинского района Красноярского края. Об этом сообщили в региональных СК и МВД.
Тело 42-летнего местного жителя с множественными травмами обнаружили 27 июня 2001 года в реке Тасей вблизи поселка Первомайск. По данному факту возбудили уголовное дело, но, несмотря на комплекс проведенных оперативно-розыскных мероприятий, раскрыть преступление не удалось и предварительное следствие приостановили.
В 2026 году криминалисты и сотрудники уголовного розыска повторно проанализировали различные версии произошедшего. В ходе дополнительных допросов свидетелей была получена значимая информация о том, что между потерпевшим и несколькими местными жителями произошел конфликт из‑за девушки. На основании этого в поле зрения следствия попал 47‑летний местный житель, его задержали.
Установлено, что 21 июня 2001 года пятеро мужчин употребляли алкоголь в помещении диспетчерской, где один из них работал сторожем. Во время застолья между ними ними возник конфликт, который перерос в драку. Сторож попытался убежать, но четверо злоумышленников догнали его и нанесли множественные удары ногами по голове и туловищу, от которых тот скончался на месте. С целью сокрытия следов преступления сообщники привязали к телу груз, вывезли его на лодке на середину реки и сбросили в воду, после чего скрылись.
«Задержанному подозреваемому было проведено психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, в ходе которого выдвинутая фигурантом версия о его непричастности была полностью опровергнута. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в содеянном и детально продемонстрировал обстоятельства произошедшего в ходе проверки показаний на месте», — рассказали в СК.
В настоящее время возобновлено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ, продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастных к убийству. По данным полиции, двое соучастников преступления уже умерли.