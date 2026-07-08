В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 25-летней давности (видео)

Установлено, что 21 июня 2001 года пятеро мужчин употребляли алкоголь в помещении диспетчерской, где один из них работал сторожем. Во время застолья между ними ними возник конфликт, который перерос в драку. Сторож попытался убежать, но четверо злоумышленников догнали его и нанесли множественные удары ногами по голове и туловищу, от которых тот скончался на месте. С целью сокрытия следов преступления сообщники привязали к телу груз, вывезли его на лодке на середину реки и сбросили в воду, после чего скрылись.