Цены на продукты в Охотске упали в 2−3 раза благодаря субсидиям по доставке

В Охотске после запуска субсидированной авиадоставки заметно подешевели продукты. Стоимость ряда товаров в магазинах снизилась в 2−3 раза, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Субсидирование авиадоставки продуктов в Охотский округ запустили в апреле. Благодаря такой поддержке тариф на перевозку снизили почти на 70%: теперь килограмм груза обходится в 200 рублей вместо прежних 620−670 рублей.
Результат уже виден на полках. Капуста подешевела с 500 до 180 рублей, десяток яиц — с 537 до 178 рублей. Яблоки, как отметил глава региона, теперь продаются примерно по хабаровским ценам — от 250 рублей.
За несколько месяцев в Охотский округ доставили почти 40 тонн овощей, фруктов и молочной продукции. В целом по северным районам на этот год план поставок продовольственных и непродовольственных товаров увеличили на 30% — до 51 тысячи тонн, а финансирование доставки выросло вдвое.
Демешин подчеркнул, что для труднодоступных территорий обеспечение продуктами и топливом остаётся одной из ключевых задач. «Поставил задачу минпромторгу края: практику нужно распространить на Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Свежие продукты должны быть доступны каждому, где бы он ни жил», — написал губернатор.