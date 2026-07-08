Цены на продукты в Охотске упали в 2−3 раза благодаря субсидиям по доставке

За несколько месяцев в Охотский округ доставили почти 40 тонн овощей, фруктов и молочной продукции. В целом по северным районам на этот год план поставок продовольственных и непродовольственных товаров увеличили на 30% — до 51 тысячи тонн, а финансирование доставки выросло вдвое.