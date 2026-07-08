Собственникам жилья напомнили об условиях освобождения от взносов на капремонт

Кроме того, собственники жилья в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на компенсацию 50% взноса, а граждане старше 80 лет полностью освобождаются от его уплаты при условии, что они не работают и проживают одни либо совместно только с другими неработающими пенсионерами или инвалидами.