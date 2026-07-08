Собственникам жилья напомнили об условиях освобождения от взносов на капремонт

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт, однако отдельные категории граждан, а также жильцы некоторых домов могут быть полностью или частично освобождены от этой обязанности. Об этом ТАСС сообщил руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.
«Закон обязывает собственников платить взносы на капремонт. Освобождены только те, кто имеет официальные льготы, либо те, чье жилье включено в программы, например реновации», — пояснил он.
Алексеев отметил, что право на полное или частичное возмещение взносов предоставляется отдельным социально незащищенным категориям граждан, в том числе одиноким пожилым людям, инвалидам и ветеранам. В некоторых регионах, включая Москву, от уплаты также освобождаются дети-сироты, инвалиды и участники боевых действий, а многодетные семьи, ветераны труда и военной службы, а также реабилитированные граждане могут рассчитывать на скидки.
Кроме того, собственники жилья в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на компенсацию 50% взноса, а граждане старше 80 лет полностью освобождаются от его уплаты при условии, что они не работают и проживают одни либо совместно только с другими неработающими пенсионерами или инвалидами.
Как добавил Алексеев, от уплаты взносов могут освобождаться и все собственники дома. Такая мера применяется, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу, включен в программу реновации либо расположен на земельном участке, изымаемом для государственных или муниципальных нужд.