Медики Приморья назвали 3 варианта реакции организма на укус медузы-крестовика

В разгар купального сезона специалисты министерства здравоохранения Приморского края напомнили жителям и гостям региона о мерах предосторожности при встрече с медузой-крестовиком. Чаще всего она встречается на мелководье в теплой воде среди морской травы и водорослей, а после контакта может вызвать сильную боль, кашель и резкое ухудшение самочувствия, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
«После стрекания у пострадавшего может возникнуть одна из нескольких форм реакции организма — болевая, кашлевая или смешанная. Чаще всего наблюдается именно смешанный вариант. В первые 40 минут может появиться сильная боль по всему телу, першение в горле, кашель и выраженное ухудшение самочувствия», — пояснили специалисты.
Врач пояснил, что медуза-крестовик не выделяет яд. Болезненные ощущения вызывает особый секрет, который попадает в организм при стрекании. Несмотря на то что сам по себе он обычно не представляет смертельной опасности, у людей с хроническими заболеваниями реакция может быть тяжелой.
После контакта с медузой специалисты рекомендуют как можно быстрее выйти из воды, отказаться от физических нагрузок и обратиться за медицинской помощью. При незначительно выраженных симптомах допускается прием антигистаминных препаратов.
В то же время врачи настоятельно не рекомендуют употреблять алкоголь, игнорировать ухудшение самочувствия или рассчитывать, что симптомы исчезнут самостоятельно. По словам специалистов, алкоголь способен ускорить распространение секрета по организму и усилить его действие.
По данным краевого минздрава, за летний сезон 2025 года после контакта с медузами за медицинской помощью обратились 118 человек. При появлении выраженных симптомов врачи рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что аномальная жара в Приморском крае может вызвать увеличение активности ядовитых медуз-крестовиков у побережья.