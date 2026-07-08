Медики Приморья назвали 3 варианта реакции организма на укус медузы-крестовика

Врач пояснил, что медуза-крестовик не выделяет яд. Болезненные ощущения вызывает особый секрет, который попадает в организм при стрекании. Несмотря на то что сам по себе он обычно не представляет смертельной опасности, у людей с хроническими заболеваниями реакция может быть тяжелой.