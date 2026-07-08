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CENTCOM: Военные США поразили более 80 целей в Иране

Вооруженные силы Соединенных Штатов поразили более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов. Об этом во вторник, 7 июля, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Вооруженные силы Соединенных Штатов поразили более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов. Об этом во вторник, 7 июля, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Уточняется, что удары были нанесены по системам противовоздушной обороны, командным пунктам, береговым радарам, противокорабельным ракетным комплексам и по 60 катерам Корпуса стражей исламской революции. Целью этой операции было снижение возможностей Тегерана проводить атаки на международное судоходство в Ормузском проливе.

В CENTCOM добавили, что операция стала ответом на недавние атаки Ирана на коммерческие суда, которые проходили через Ормузский пролив.

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов Америки по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.

Заместитель главы Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании. По его словам, за минувшие три недели Штаты много раз нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии американского Минфина, разрешавшей сделки с иранской нефтью.

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