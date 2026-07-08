CENTCOM: Военные США поразили более 80 целей в Иране

Заместитель главы Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании. По его словам, за минувшие три недели Штаты много раз нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии американского Минфина, разрешавшей сделки с иранской нефтью.