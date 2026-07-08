В России предлагают засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

«Считаю, что необходимо поменять это правило: оно несправедливо. Необходимо засчитывать лучший результат ЕГЭ, как, например, на Олимпийских играх. В университетах у студентов есть три попытки сдать экзамен. Уверен, что и родители, и педагогическая общественность, и Рособрнадзор поддержат мое предложение. Она обоснованно, справедливо и логично», — уверен общественник.