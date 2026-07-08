В России предлагают засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. При пересдаче Единого государственного экзамена выпускникам следует засчитывать лучший результат из двух попыток.
Об этом заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Согласно действующему правилу, при пересдаче ЕГЭ по одному учебному предмету предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован.
«Считаю, что необходимо поменять это правило: оно несправедливо. Необходимо засчитывать лучший результат ЕГЭ, как, например, на Олимпийских играх. В университетах у студентов есть три попытки сдать экзамен. Уверен, что и родители, и педагогическая общественность, и Рособрнадзор поддержат мое предложение. Она обоснованно, справедливо и логично», — уверен общественник.
По его словам, действующий порядок создает для выпускников дополнительный психологический барьер и лишает их возможности улучшить свои результаты.