Миллиардер считает, что от пробок Владивосток спасёт общественный транспорт

В интервью корреспонденту ТАСС приморский миллиардер пояснил, что он имеет в виду транспорт, который может ходить по выделенным линиям. По его словам, проблему можно решить не только за счет метро в чистом виде. В качестве альтернативы он назвал гибридный вариант, включая скоростной трамвай с участками на эстакадах и под улицами в центре города. Но, как уточнил глава DNS, выбор вариантов требует общественного обсуждения.