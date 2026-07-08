Миллиардер считает, что от пробок Владивосток спасёт общественный транспорт

Совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев назвал перспективной идею строительства метро во Владивостоке и заявил, что городу нужен общественный транспорт, не зависящий от пробок на дорогах. Такой транспорт должен стабильно приходить на остановки с интервалом в пять минут и даже чаще.
В интервью корреспонденту ТАСС приморский миллиардер пояснил, что он имеет в виду транспорт, который может ходить по выделенным линиям. По его словам, проблему можно решить не только за счет метро в чистом виде. В качестве альтернативы он назвал гибридный вариант, включая скоростной трамвай с участками на эстакадах и под улицами в центре города. Но, как уточнил глава DNS, выбор вариантов требует общественного обсуждения.
Алексеев также связал развитие общественного транспорта с ситуацией у строящегося пляжа в районе Патрокл. Там явно не будет хватать парковочных мест для желающих посетить зону отдыха. Благоустройство территории началось по инициативе бизнесмена, как когда-то и в ныне известном на всю страну Нагорном парке.
Как пример решения сложных задач, предприниматель напомнил о проектах, которые, как он считает, раньше казались почти невозможными для Владивостока. Среди них он перечислил Золотой и Русский вантовые мосты, закрытие полигона ТБО на Горностае, строительство очистных сооружений и создание общественных пространств.