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В Башкирии выросло число официальных народных целителей

Минздрав Башкирии обновил реестр знахарей и целителей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Башкирии обновило реестр специалистов, имеющих официальное разрешение на занятия народной медициной. Сейчас в него входят девять человек.

Как сообщает UfaTime.ru, все специалисты получили разрешения на применение различных методов традиционного оздоровления. Среди них — костоправство, акупунктура, траволечение, моксотерапия, гирудотерапия, йогатерапия, ароматерапия, традиционные методы физического воздействия, а также этнические практики психологической коррекции.

Официально зарегистрированные народные целители работают не только в Уфе, но и в Белорецком, Иглинском, Мишкинском и Татышлинском районах, а также в Туймазах.

Разрешения выдаются сроком от трех до пяти лет. Одно из последних было оформлено в июне 2026 года.

В Минздраве напоминают, что деятельность специалистов по народной медицине в республике регулируется законодательством. Наличие официального разрешения подтверждает право применять традиционные методы оздоровления на законных основаниях.