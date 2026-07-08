В Башкирии выросло число официальных народных целителей

Министерство здравоохранения Башкирии обновило реестр специалистов, имеющих официальное разрешение на занятия народной медициной. Сейчас в него входят девять человек.
Как сообщает UfaTime.ru, все специалисты получили разрешения на применение различных методов традиционного оздоровления. Среди них — костоправство, акупунктура, траволечение, моксотерапия, гирудотерапия, йогатерапия, ароматерапия, традиционные методы физического воздействия, а также этнические практики психологической коррекции.
Официально зарегистрированные народные целители работают не только в Уфе, но и в Белорецком, Иглинском, Мишкинском и Татышлинском районах, а также в Туймазах.
Разрешения выдаются сроком от трех до пяти лет. Одно из последних было оформлено в июне 2026 года.
В Минздраве напоминают, что деятельность специалистов по народной медицине в республике регулируется законодательством. Наличие официального разрешения подтверждает право применять традиционные методы оздоровления на законных основаниях.