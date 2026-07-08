От библейских мук до гибели фараона: как человечество 3000 лет боролось с аллергией, но так и не победило

Спустя больше тысячи лет аллергия сыграла не менее коварную роль уже в Англии. Король Ричард III прекрасно знал: его организм не переносит клубнику и землянику, после ягод тело мгновенно покрывалось волдырями. Перед важным заседанием совета монарх намеренно съел порцию ягод у всех на виду. Когда его руки на глазах изумлённых лордов покрылись крапивницей, Ричард тут же обвинил политического противника, лорда Гастингса, в колдовстве. Несчастного арестовали и обезглавили в тот же день без суда. Обычная пищевая аллергия стала идеальным алиби для устранения соперника.