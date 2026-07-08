Почему аллергия появляется у взрослых — и ещё 8 ответов иммунолога из Сеченовки

Крайне редко у взрослых дебютирует пищевая аллергия. Исключение составляет так называемая перекрёстная пищевая аллергия, которая связана с респираторной. К аллергии на пыльцу деревьев подключается перекрёстная пищевая — организм реагирует на то, что растёт на деревьях и имеет косточку. Например, на косточковые орехи. Такая «путаница» связана с тем, что, как в нотной грамоте — семь нот, так и в организме человека есть вполне определённое количество белков. Белки собираются из последовательности аминокислот, которых тоже ограниченное количество и участки которых повторяются. Когда в яблоке или орехе встречается цепочка аминокислот, которая соответствует пыльце деревьев, наш организм ложно принимает пищу за пыльцу деревьев. Кстати, перекрёстная пищевая аллергия, которая часто стартует одновременно с респираторными симптомами, во взрослом возрасте гораздо более распространена, чем истинная пищевая.