Украденные трупы, удар молнии и голодовка в камере: что стоит за съемками культового кино

Свидетели рассказывали, что режиссер «совершил опасный и ужасный поступок. Он взял на себя роль психиатра и, по сути, промыл мозги человеку, который был слишком чувствителен». И Шин свалился с инфарктом. Он рассказывал, что в тот день оделся, лежа на полу, и дополз до обочины, где его подобрал автобус. По воспоминаниям актера, увидевший его врач выглядел очень обеспокоенным. Мартин попросил позвать священника, и тот провел с ним последнее причастие. «Я полностью развалился. Моя душа оказалась голой. Я плакал и плакал. Я весь поседел — глаза, борода — все побелело. Я лежал в реанимации. Джанет (жена Шина — прим. ТАСС) спала на полу рядом со мной».