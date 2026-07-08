От +18 до +33 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 8 июля

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Во второй половине дня и вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в остальное время осадков не ожидается. Ветер северной четверти с переходом на юго-восточный и южный будет дуть со скоростью в 7 — 12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. В ночь на четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер южной четверти задует со скоростью в 6 — 11 м/с.