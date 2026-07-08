Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём семьи, любви и верности

На Всероссийском конкурсе «Семья года» Хабаровский край представят семьи с яркими жизненными историями и активной общественной позицией. Среди них — семья Толстых из Комсомольска на Амуре: супруги воспитывают семерых детей и реализуют проекты в рамках организации «Дальний Восток без сирот». Не менее значим вклад семьи Фахреевых, состоящей в браке 33 года: педагоги поддерживают семьи погибших защитников Отечества, помогают фронту, а их сын сегодня служит в зоне СВО. Семья Камалиддин из Хабаровска, воспитывающая пятерых детей, также регулярно участвует в патриотических инициативах и оказывает помощь фронту.