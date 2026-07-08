«Цены подняли!»: красноярцы оценили ситуацию на топливном рынке

Позднее губернатор Красноярского края Михаил Котюков на расширенном оперативном совещании сообщил, что ситуация с обеспечением региона топливом находится на контроле, и никаких ограничений вводить не планируется. Министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков в свою очередь заявил, что дефицит топлива в Красноярском крае действительно существует, но он «не такой критичный», как у соседей.