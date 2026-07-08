«Цены подняли!»: красноярцы оценили ситуацию на топливном рынке

Newslab провел опрос и выяснил, как красноярцы оценивают ситуацию на топливном рынке.
51,9% опрошенных подтвердили, что бензин подорожал, и им пришлось столкнуться с ограничениями на заправках; 35,4% обратили внимание на рост цен, но при этом не заметили никаких ограничений; 12,7% не почувствовали ни ограничений, ни роста цен. Они считают, что ситуация на рынке остается прежней.
Напомним, ранее свыше 30 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководителями энергетических компаний прокомментировал ситуацию на топливном рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ используются по максимуму, сокращены сроки ремонтов, плановые работы перенесены на поздние периоды. Уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
Сейчас в стране действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается возможность аналогичного ограничения по дизельному топливу. Для оперативного мониторинга ситуации правительство создало круглосуточный штаб.
Позднее губернатор Красноярского края Михаил Котюков на расширенном оперативном совещании сообщил, что ситуация с обеспечением региона топливом находится на контроле, и никаких ограничений вводить не планируется. Министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков в свою очередь заявил, что дефицит топлива в Красноярском крае действительно существует, но он «не такой критичный», как у соседей.
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