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Хабаровчан зовут провести танцевальные вечера на набережной

Мероприятия пройдут 10 и 12 июля.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске 10 и 12 июля пройдут традиционные танцевальные вечера у Амура. Встречи любителей латиноамериканских ритмов состоятся на площадке набережной имени Г. И. Невельского, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Воссоединиться в страстном танго под открытым небом клуб «Лос Амигос» приглашает в пятницу в 19:30. Также встретить закат под красивую музыку зовет школа латиноамериканских танцев «Буэна Виста» в воскресенье в 19:00.

— Знаете, что делает каждый танец интересным? Живой диалог, где слова не нужны, а также эмоциональный контакт, который возникает между партнерами. Это бесценный обмен опытом. Если вы хотите попробовать себя в танцах, самое время! — отметили в парке имени Муравьева-Амурского.

В случае если в предстоящие выходные желающие не смогут посетить мероприятие, не стоит отчаиваться. Подобные встречи танцоры проводят каждую неделю лета.

Ранее «Хабаровский край сегодня» сообщало об открытии сезона танцев под ретро-музыку в Комсомольске-на-Амуре. Первая такая встреча прошла в конце июня на территории парка «Судостроитель».