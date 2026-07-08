Хабаровчан зовут провести танцевальные вечера на набережной

— Знаете, что делает каждый танец интересным? Живой диалог, где слова не нужны, а также эмоциональный контакт, который возникает между партнерами. Это бесценный обмен опытом. Если вы хотите попробовать себя в танцах, самое время! — отметили в парке имени Муравьева-Амурского.