«Умная» дверь и красная пальма: Киркоров обустраивает свой пентхаус изделиями модного дизайнера

Известный артист Филипп Киркоров обустраивает свой пентхаус и может установить «умные» двери, открывающиеся по отпечатку пальца, которые изготовлены по проекту модного российского дизайнера. Об этом стало известно KP.RU.
«Дизайнер Диана Балашова специализируется на ремонте для состоятельных персон. Она сотрудничает с мастерами, которые изготавливают “умные” двери, открывающиеся с помощью системы распознавания лица либо по отпечатку пальца хозяина», — говорится в публикации.
В этом случае не исключено, что и российский поп-король, как любитель всего передового, заказал у Балашовой такие двери. Ведь именно она занимается интерьерами его квартиры.
Кроме того известно, что с подачи дизайнера одну из гостевых спальных комнат артиста украсило необычное панно в виде красной пальмы высотой 160 см. При этом изначально пальма была задумана в зеленом цвете и мастера даже изготавливали такую для других заказчиков. Однако по желанию Киркорова ее сделали в красном.
Как писал сайт KP.RU, несколько лет назад Киркоров купил квартиру в Филипповском переулке в Москве, которую специалисты в области недвижимости оценили в миллиард рублей. Это двухэтажный роскошный пентхаус площадью 537 квадратных метров. С тех пор поп-король делает там ремонт.