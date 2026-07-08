«Умная» дверь и красная пальма: Киркоров обустраивает свой пентхаус изделиями модного дизайнера

Кроме того известно, что с подачи дизайнера одну из гостевых спальных комнат артиста украсило необычное панно в виде красной пальмы высотой 160 см. При этом изначально пальма была задумана в зеленом цвете и мастера даже изготавливали такую для других заказчиков. Однако по желанию Киркорова ее сделали в красном.