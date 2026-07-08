Народные приметы на 9 июля: чего нельзя делать в день Давида Земляничника?

9 июля верующие вспоминают преподобного Давида Солунского, на Руси его прозвали Земляничником. У наших предков с этой датой было связано немало примет и обычаев, встречались среди них и строгие запреты. Люди в старину обычно соблюдали эти правила, чтобы не навлечь на себя беду и сохранить капитал, здоровье и любовь.
Народные приметы на 9 июля: что нельзя делать.
В давние времена существовало поверье о недопустимости сквернословия. Любители крепких выражений якобы рискуют столкнуться с бессонницей.
Отсутствие сна и кошмары несколько веков назад предрекали также и тем, кто обижает беззащитных животных и птиц. С ними нельзя обращаться грубо — пугать, применять силу, отгонять от дома. В противном случае наряду с ухудшением самочувствия можно столкнуться еще и с финансовыми трудностями.
День не подходит для крупных трат. Дорогостоящие покупки лучше отложить на более удачный момент. Если израсходовать все до копейки, вскоре можно оказаться в долговой яме.
В день Давида Земляничника наши предки строго-настрого запрещали топтать ягоды ногами. По лесу стоит ходить осторожнее, чтобы не повредить кустики земляники. Наказанием за нарушение этого правила якобы может стать неудачливость в любви или разрыв со второй половинкой.
Беременным женщинам 9 июля не рекомендовали дозволять кому-либо прикасаться к своему животу. В старину люди верили в порчу и опасались, что таким образом злой человек может передать ее малышу.
Мужчинам в этот день не разрешалось браться за строительство и ремонт. Якобы это может стать причиной болезни.
Юным девушкам наши предки не советовали примерять украшения подруг и выходить на улицу слишком нарядными. Бытовало мнение, что так можно привлечь внимание нечисти.
Наконец, 9 июля ни в коем случае не стоит отказываться от земляники. Того, кто предложит вам ягоды, стоит поблагодарить и пожелать здоровья. А если не съесть хотя бы одну земляничку, на целый год можно удачи лишиться.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 9 июля: что можно делать.
В день Давида Земляничника на Руси было принято собирать ягоды. Наши предки использовали эти ароматные и вкусные дары леса не только в кулинарных, но и в медицинских целях. Они верили, что с их помощью можно прогнать многие хвори и вернуть здоровье даже безнадежно занедужившим старикам. Поэтому ягоды и листья земляники считались ценными ингредиентами лечебных настоек и отваров несколько веков назад. Также части растения применяли для проведения обрядов, в том числе на укрепление семьи и привлечение женихов.
9 июля верующие ходили в храмы. Они молились о здоровье близких и благополучии рода. Нищим возле церковных ворот следовало подать копеечку или поделиться с ними едой. В старину каждый знал: все добро вернется сторицей, а за семь хороших дел семь грехов прощено будет.
День подходит для работы и домашних дел, исключение — ремонт. Шум может потревожить Домового, который отдыхает 9 июля. Если разбудить его, то он и отомстить может: начнет греметь посудой по ночам или страшно выть.
Фото: Алиса AI.
Приметы о погоде на 9 июля.
Солнечный день Давида Земляничника на Руси считали предвестником долгого лета. В сентябре будет еще довольно жарко, а настоящая осень наступит лишь ближе к октябрю.
Если дождь льет с самого утра, август в этом году будет «мокрым».
Туман и безветрие указывают на потепление. Хорошая погода установится минимум на неделю.
Ливень с громом и градом — знак ранней зимы. Первых заморозков стоит ожидать уже в первой половине осени.
Лягушки расквакались ближе к ночи? На днях установится настоящая жара.
Именинники 9 июля.
В этот день именины отмечают Давид, Денис, Иван, Павел, Петр и Тихон.