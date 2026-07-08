Народные приметы на 9 июля: чего нельзя делать в день Давида Земляничника?

В день Давида Земляничника на Руси было принято собирать ягоды. Наши предки использовали эти ароматные и вкусные дары леса не только в кулинарных, но и в медицинских целях. Они верили, что с их помощью можно прогнать многие хвори и вернуть здоровье даже безнадежно занедужившим старикам. Поэтому ягоды и листья земляники считались ценными ингредиентами лечебных настоек и отваров несколько веков назад. Также части растения применяли для проведения обрядов, в том числе на укрепление семьи и привлечение женихов.