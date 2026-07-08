В Сеченовке шокировали заявлением: аллергия есть у большинства людей

По словам иммунолога, на дебют аллергии может повлиять и чистота воздуха, и продукты, которые мы употребляем, например, junk food — мусорная еда, и микроклимат дома. Слизистые у человека могут быть пересушены — из-за того, что дома слишком сухой воздух, или переувлажнены — если он живет в тропиках. Все это может послужить триггером.