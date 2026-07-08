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В Сеченовке шокировали заявлением: аллергия есть у большинства людей

Некоторые люди страдают от аллергии, а другие — совершенно не представляют, что это такое. Почему так происходит — Life.ru рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

Источник: Life.ru

В первую очередь нужно иметь генетическую предрасположенность, но она на самом деле… есть у большинства. Чтобы у человека началась аллергия, должны совпасть несколько обстоятельств: генетическая предрасположенность, экология, степень повреждения слизистых, образ жизни.

Ксения Рябова.

Сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета, врач аллерголог-иммунолог.

По словам иммунолога, на дебют аллергии может повлиять и чистота воздуха, и продукты, которые мы употребляем, например, junk food — мусорная еда, и микроклимат дома. Слизистые у человека могут быть пересушены — из-за того, что дома слишком сухой воздух, или переувлажнены — если он живет в тропиках. Все это может послужить триггером.

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Полное интервью, в котором иммунолог из Сеченовки развенчала мифы об этом заболевании, читайте на Life.ru.

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