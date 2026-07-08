В Сеченовке рассказали о «вспышке» дебютов аллергии после пандемии ковида

Однако крайне редко у взрослых дебютирует пищевая аллергия. Исключение составляет так называемая перекрестная пищевая аллергия, которая связана с респираторной. К аллергии на пыльцу деревьев подключается перекрестная пищевая — организм реагирует на то, что растет на деревьях и имеет косточку.