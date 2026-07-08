В Сеченовке констатировали, что аллергиков стало больше, но не всё так просто

Однако Рябова согласна, что пациентов с аллергией становится больше. Это вопрос и к экологии, и к питанию. Врач объяснила, что люди выбирают продукты глубокой переработки — от колбасы и полуфабрикатов до фаст-фуда. Полностью их не избежать, да и не стоит — лучше иногда баловать себя вкусненьким, чем держаться изо всех сил, а потом сорваться и очнуться в магазине с тележкой, полной чипсов и булочек. Но такая еда не должна быть основой рациона, особенно в детском возрасте.