День рыбака с ловлей карпа пройдет в Автозаводском парке Нижнего

Кроме того, в парке пройдет концертная программа, а для детей организуют конкурс рисунков на асфальте, локацию «детская рыбалка» и анимационную программу с 14:00 до 16:00. Организаторы напомнили, что участникам необходимо соблюдать правила соревнований: запрещены траление, использование тройников и двойников для зацепа рыбы.