День рыбака с ловлей карпа пройдет в Автозаводском парке Нижнего

Традиционный праздник «День Рыбака» пройдет в Нижнем Новгороде 12 июля. Об этом сообщили в городской дирекции парков и скверов.
Мероприятие по ловле рыбы в чаше центрального фонтана Автозаводского парка состоится с 13:30 до 17:30. Для участников подготовят 100 килограммов живого карпа и одного осетра. Победителей определят в нескольких номинациях, включая самый большой улов, первую пойманную рыбу, самого юного рыбака и самую удачливую рыбачку.
Кроме того, в парке пройдет концертная программа, а для детей организуют конкурс рисунков на асфальте, локацию «детская рыбалка» и анимационную программу с 14:00 до 16:00. Организаторы напомнили, что участникам необходимо соблюдать правила соревнований: запрещены траление, использование тройников и двойников для зацепа рыбы.
Ранее сообщалось, что программу Дня семьи, любви и верности опубликовали в Нижегородской области.