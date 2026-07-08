Рособрнадзор назвал самый востребованный предмет для пересдачи ЕГЭ

Обществознание стало самым популярным предметом среди выпускников, решивших пересдать ЕГЭ в дополнительные сроки. Об этом ТАСС сообщили в Рособрнадзоре.
На пересдачу экзамена по обществознанию подали заявления около 33 тысяч человек. Второе место по числу желающих занял русский язык — около 24 тысяч заявлений. Далее в списке оказались информатика, профильная математика и химия.
Всего в 2026 году возможностью пересдать один из предметов ЕГЭ воспользовались около 149 тысяч выпускников. По данным ведомства, это на 6 тысяч больше показателя прошлого года.
Ранее KP.RU сообщал, что по итогам основного этапа сдачи ЕГЭ выпускники школ Санкт-Петербурга показали наилучшие результаты. Там 914 школьников получили за работу высший балл. В общей сложности на 100 баллов экзамен сдали 9 777 российских учеников.