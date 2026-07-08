Житель Красноярска открыл стрельбу у детского спортивного клуба

В середине весны 47-летний житель Красноярска открыл стрельбу из травматического пистолета у детского спортивного клуба в Покровке. Юным спортсменкам он угрожал убийством. Мужчина вышел из сауны на улице Линейной в неадекватном состоянии с пневматическим пистолетом в руках. Начал со стрельбы по мусорной урне, затем через лобовое стекло только что припарковавшегося автомобиля направил дуло в сторону семилетней девочки и стал угрожать убийством. Сидевшая за рулем женщина закрыла дочь собой и поспешила уехать. Вслед раздались выстрелы. Через несколько минут из спортклуба после тренировки стали выходить дети. Увидев происходящее, они быстро убежали, одна из девочек заскочила обратно в помещение. Вооруженный мужчина вошел следом и направил пистолет в сторону ребенка, угрожая убийством. Обезвредили нападавшего тренер по дзюдо и отец одной из юных спортсменок. Они обезоружили неадекватного мужчину и удерживали до приезда полиции. Во время допроса подследственный признался, что происходившее помнит плохо, но утверждал, что умысла на убийство не имел. Фигуранта прокурор обвиняет в хулиганстве с угрозой применения насилия.