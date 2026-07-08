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Станцию метро «Театральная» в Самаре будут охранять патрули

Услуги охранников до конца года обойдутся в 3,7 млн рублей.

Источник: Самарское УФАС

Правительство Самарской области объявило электронные торги на услуги по охране строящихся объектов метро. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Услуги требуются для обслуживания многоквартирных домов и жилых помещений, которые учреждение получило в оперативное управление при строительстве метро.

Охранять объекты на улицах Рабочей, Самарской, Галактионовской и Ульяновской нужно будет до 31 декабря 2026 года. Патрули будут работать посменно: два охранника на двух подвижных постах, круглосуточно с 08:00 до 08:00. Услуги охранной организации будут стоить 3,7 млн рублей.