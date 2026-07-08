Зоолог Ситникова оценила вероятность встречи с медведем в Центральной России

БРЯНСК, 8 июля. /ТАСС/. Вероятность увидеть медведя в лесах регионов Центрального федерального округа (ЦФО) крайне мала, обитающие на этих территориях медведи всячески избегают встреч с людьми. Об этом рассказала ТАСС замдиректора заповедника «Брянский лес», зоолог-териолог, более 30 лет изучающий бурых медведей, Елена Ситникова.
По ее словам, встречи с медведями, в частности, возможны в Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Владимирской, Ярославской, Костромской областях, а в южных регионах (Белгородская, Курская, Воронежская области) они не водятся. Эксперт отметила, что в большинстве случаев животные на этих территориях боятся человека и не хотят с ним встречаться.
«Медведи, населяющие Центральную Россию, постоянно сталкиваются с человеком и прекрасно понимают опасность от человека. Они уходят от встречи с ним всеми возможными способами. Это не медведи Камчатки, которые пасутся на ягодниках или на рыбалке и не обращают внимания на людей. Наш медведь европейский — это медведь пуганый, который боится запаха человека сильно больше, чем люди боятся медведя», — рассказала специалист.
Она отметила, что если медведь, к примеру, заметит группу грибников, которые идут по лесу и разговаривают между собой, то в большинстве случае уйдет первым. Специалист также сообщила, что за все годы своей работы по изучению медведей встречала их в лесу пять-шесть раз. «Я человек, который 30 лет занимается бурым медведем. Но за все эти годы, может, пять-шесть раз я их видела. И то там, знаете, на уровне: вот это была лапа медведя, мелькнувшая за тем кустом. И это при том, что я целенаправленно иногда даже ищу встречи с ними», — рассказала Ситникова.
Эксперт также сообщила, что часто встречала новости о якобы «нашествии медведей» в части регионов Центральной России, в частности, в Московской области. По ее словам, в большинстве случаев это были фото одного и того же медведя, но нагнетание происходило из-за эффекта соцсетей.
«Как говорится, у страха глаза велики: благодаря тому, что сейчас есть у всех телефоны, везде интернет, то народ все это множит многократно, создается ощущение, что медведи окружают, со всех сторон наступают. А как правило, медведь в таких вот достаточно беспокойных регионах, где вроде бы есть лес, но много дорог, постоянная стройка, сельскохозяйственные работы, встречается очень редко. В случае с Подмосковьем — это вообще мог быть один медведь, который прошел через всю область, а его видели десять человек в разных местах», — рассказала ученый.