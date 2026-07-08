Зоолог Ситникова оценила вероятность встречи с медведем в Центральной России

Она отметила, что если медведь, к примеру, заметит группу грибников, которые идут по лесу и разговаривают между собой, то в большинстве случае уйдет первым. Специалист также сообщила, что за все годы своей работы по изучению медведей встречала их в лесу пять-шесть раз. «Я человек, который 30 лет занимается бурым медведем. Но за все эти годы, может, пять-шесть раз я их видела. И то там, знаете, на уровне: вот это была лапа медведя, мелькнувшая за тем кустом. И это при том, что я целенаправленно иногда даже ищу встречи с ними», — рассказала Ситникова.