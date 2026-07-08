Велосипедиста с подозрительным свёртком задержали росгвардейцы в Бикине

Сотрудники вневедомственной охраны проследовали за велосипедистом и остановили его, чтобы установить личность. Когда мужчину спросили, есть ли у него запрещённые предметы или вещества, он занервничал и признался, что в рюкзаке лежит пачка с наркотическим веществом для личного употребления.