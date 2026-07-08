Велосипедиста с подозрительным свёртком задержали росгвардейцы в Бикине

В Бикине сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. При себе у него нашли пачку из-под сигарет с растительной массой, сообщили в Управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.
Вечером 5 июля росгвардейцы патрулировали город и заметили мужчину на велосипеде. Увидев служебный автомобиль, он резко сменил направление и попытался уехать во дворы.
Сотрудники вневедомственной охраны проследовали за велосипедистом и остановили его, чтобы установить личность. Когда мужчину спросили, есть ли у него запрещённые предметы или вещества, он занервничал и признался, что в рюкзаке лежит пачка с наркотическим веществом для личного употребления.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Во время досмотра в рюкзаке нашли пачку из-под сигарет, внутри которой была растительная масса со специфическим запахом.
После этого мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.