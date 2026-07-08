Золото и серебро за один турнир: хабаровский легкоатлет блеснул на «Кубке сильнейших»

В подмосковном Жуковском прошли международные соревнования по легкой атлетике — участвовали спортсмены из России и Белоруссии. На счету хабаровского бегуна Александра Николаева — сразу две медали. Он стал лучшим в эстафете 4×100 метров в составе сборной России и занял второе место на дистанции 200 метров. Впереди у Александра — чемпионат России в Екатеринбурге и всероссийская Спартакиада по летним видам спорта в конце августа.