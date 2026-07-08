12 семей Красноярского края получили благодарности из рук губернатора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В канун Дня семьи, любви и верности губернатор Михаил Котюков в Национальном центре «Россия» на Енисее вручил благодарственные письма 12 семьям Красноярского края.
Эти семьи — победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», они отмечены за сохранение традиций и укрепление института семьи.
Обращаясь к ним, Михаил Котюков сказал: «Вся наша большая многонациональная страна — это одна большая семья. Семья семей. Дружных, любящих, где от поколения к поколению передаются духовно-нравственные ценности России. Вы занимаетесь спортом и творчеством, активно участвуете в общественной жизни, помогаете другим. Вашего тепла и любви хватает не только вашим детям, но и всем, кто рядом. В этом — широта сибирской души. Мы гордимся и дорожим тем, что край богат многодетными семьями. Говорят, большая семья — большие хлопоты, но в дружной семье они превращаются в большие радости. Поздравляю вас с наступающим праздником и благодарю за достойный пример для жителей края».
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года в поддержку национального проекта «Семья». В этом году заявки на шесть номинаций регионального этапа подали 253 семьи из 36 округов Красноярского края. Самой многочисленной стала номинация «Многодетная семья» — в ней участвовали 98 семей.
Одна из них — родители четырех детей Петр и Юлия Гофман. Супруги вместе 15 лет. Глава семьи работает в добывающей отрасли и прививает детям любовь к спорту. Мама — психолог, учит троих сыновей заботиться друг о друге и о маленькой сестре. Вместе они часто путешествуют, открывая живописные уголки родного края. В жизни семьи активно участвует старшее поколение — бабушки и дедушки, которые во всем поддерживают детей и внуков.
«Сильная семья начинается с любви, продолжается уважением и ежедневно укрепляется общими делами и традициями», — подчеркивают Петр и Юлия.
Благодарственные письма Михаил Котюков вручил многодетным семьям Алексея и Ольги Рыжаковых из Красноярска, а также Максима и Екатерины Насоновых из Ачинска.
В номинации «Молодая семья» победителями признаны норильчане Владислав и Евгения Дунаевы.
В номинации «Сельская семья» — Алексей и Анастасия Харитоновы из Шушенского, Максим и Татьяна Чурилович из Ирбейско-Саянского муниципального округа.
В номинации «Золотая семья» лучшими стали семьи, отметившие 50-летие со дня свадьбы: Олег и Людмила Живаевы из Шарыпово, Алексей и Любовь Шороховы из Шушенского муниципального округа.
Победители номинации «Семья — хранитель традиций» — северяне: Александра и Ольга Вирченко из Норильска, Юрий и Майя Поповы из Таймырского Долгано-Ненецкого округа.
В номинации «Семья защитника Отечества» благодарственные письма вручены семье Дениса и Натальи Анашкиных из Северо-Енисейска и Валерия и Ирины Целищевых из Дивногорска.
На федеральном этапе конкурса Красноярский край представят семьи Рыжаковых, Дунаевых, Чурилович, Живаевых, Вирченко и Целищевых.