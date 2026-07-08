12 семей Красноярского края получили благодарности из рук губернатора

Обращаясь к ним, Михаил Котюков сказал: «Вся наша большая многонациональная страна — это одна большая семья. Семья семей. Дружных, любящих, где от поколения к поколению передаются духовно-нравственные ценности России. Вы занимаетесь спортом и творчеством, активно участвуете в общественной жизни, помогаете другим. Вашего тепла и любви хватает не только вашим детям, но и всем, кто рядом. В этом — широта сибирской души. Мы гордимся и дорожим тем, что край богат многодетными семьями. Говорят, большая семья — большие хлопоты, но в дружной семье они превращаются в большие радости. Поздравляю вас с наступающим праздником и благодарю за достойный пример для жителей края».