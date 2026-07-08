В Госдуме предложили ввести выплаты семьям за 5 и 10 лет брака

«Хотя бы давайте символически, пять лет брака — пять тысяч рублей получили. Причём не от региона, это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть — 10 тысяч рублей получили. Чтобы они тоже знали, что это хоть может быть сумма символическая, но государство отмечает», — цитирует парламентария ТАСС.