В Госдуме предложили ввести выплаты семьям за 5 и 10 лет брака

Сейчас в двадцати регионах страны действуют местные поощрения за долгий брак. Люди получают деньги на День семьи, любви и верности, например, на пятидесятилетнюю годовщину. Депутат считает, что государству необходимо поддерживать именно молодые семьи.
«Хотя бы давайте символически, пять лет брака — пять тысяч рублей получили. Причём не от региона, это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть — 10 тысяч рублей получили. Чтобы они тоже знали, что это хоть может быть сумма символическая, но государство отмечает», — цитирует парламентария ТАСС.
Чиновник также предложил наладить регулярные денежные переводы многодетным семьям. Эти выплаты стоит приурочить к восьмому июля.
В России могут снизить пошлину за регистрацию брака до 1 рубля. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сейчас размер госпошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. Законопроектом предлагается установить символическую сумму — 1 рубль.
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