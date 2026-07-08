В Кемерове ограничили въезд транзитных большегрузных машин в город

КЕМЕРОВО, 8 июля. /ТАСС/. Въезд в Кемерово большегрузных машин будет осуществляться по путевым листам от городских предприятий после досмотра. Об этом написал в своих социальных сетях губернатор Илья Середюк.
«С сегодняшнего дня заехать в городскую черту смогут только большегрузы с путевыми листами от кемеровских предприятий. Обеспечивать порядок и соблюдение установленного режима будут работники Госавтоинспекции и Росгвардии. Очень важно, что к ним присоединились и члены ассоциации ветеранов СВО Кузбасса», — написал глава региона.
Въезжающие грузовые машины будут проходить досмотр на постах, которые размещены на каждом из шести основных въездов в город. Кроме того, введен запрет на скопление фур, в том числе у крупных предприятий.
До сих пор через город проходила существенная часть транзитных фур. При этом два года назад был открыт объездной путь — Северо-Западный обход. По словам Середюка, проезд через город создавал экологические и дорожные проблемы, теперь к ним добавились еще и риски безопасности — в том числе атак БПЛА.