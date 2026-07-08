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Главные новости к утру 8 июля

США нанесли удары по Ирану в ответ на нападение на коммерческие суда в Ормузском проливе. По данным источника NBC News, новые обстрелы стали масштабнее предыдущих.

США нанесли удары по Ирану в ответ на нападение на коммерческие суда в Ормузском проливе. По данным источника NBC News, новые обстрелы стали масштабнее предыдущих.

КСИР заявил о нанесении массированных ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Саратовскую область. Рядом с Москвой сбили три беспилотника.

FIFA обсудит допуск российских команд на турниры.

Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2 в матче ⅛ ЧМ-2026. Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти. Определились все пары четвертьфинала.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ударе баллистическими ракетами по городу.

Парламент Литвы рассмотрит закон о размещении ядерного оружия.

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