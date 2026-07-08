В омском парке 30-летия Победы проведут рыцарский турнир

Межрегиональный фестиваль воинской культуры «Щит Сибири. Диалог с прошлым» (0+) пройдёт 1 и 2 августа в омском парке имени 30-летия Победы. Старейший в регионе фестиваль исторической реконструкции состоится в 21-й раз и впервые объединит события более чем тысячелетней истории — от Античности до Великой Отечественной войны. Об этом стало известно от организаторов фестиваля.
На тематических площадках посетителям представят разные исторические эпохи: Античность, раннее и развитое Средневековье, освоение Сибири в XVII веке и Великую Отечественную войну. В реконструкциях примут участие более 100 представителей клубов из Омска, Новосибирска, Тюмени, Кемерова, Екатеринбурга, Челябинска и других городов.
Одним из главных событий станет полноконтактный латный рыцарский турнир. Также зрители увидят манёвры легионеров, гладиаторские бои и сражения викингов.
Фестиваль пройдёт в формате «мультивек», который позволит проследить, как на протяжении столетий менялся образ русского воина, вооружение, тактика и повседневный быт. В музее живой истории под открытым небом разместят экспозиции костюмов и оружия разных эпох. Гости смогут попробовать сплести кольчугу, изготовить стрелу, пострелять из лука, поработать с деревом и глиной или освоить ткачество на вертикальном станке.
В программу также войдут массовые баталии, турнир по историческому фехтованию, турнир по скоростной рубке, исторический квест, ярмарка изделий ручной работы, старинная музыка и угощения. После завершения фестиваля в парке ещё неделю будет работать стационарная площадка в формате лагеря живой истории. Организатором проекта выступает центр поддержки общественных инициатив «Ясень» при поддержке Фонда президентских грантов.