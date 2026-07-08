В омском парке 30-летия Победы проведут рыцарский турнир

Межрегиональный фестиваль воинской культуры «Щит Сибири. Диалог с прошлым» (0+) пройдёт 1 и 2 августа в омском парке имени 30-летия Победы. Старейший в регионе фестиваль исторической реконструкции состоится в 21-й раз и впервые объединит события более чем тысячелетней истории — от Античности до Великой Отечественной войны. Об этом стало известно от организаторов фестиваля.