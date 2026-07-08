Акула подплыла к рыбакам недалеко от Приморского океанариума

Напомним, что видео с акулами с наступлением лета появляются в сети практически каждый день. Некоторые из хищниц попадаются на крючок. Некоторые пугают угрожающим видом издалека. Например, в районе Тихой недавно показался плавник, а в районе мыса Тобизина хищница резво выпрыгивала из воды — обычно так ведут себя опасные и непредсказуемые акулы-мако. Не так давно в сети появилось видео, где акула откусила часть улова рыбаков и продолжила кружить вокруг лодки. В Триозёрье очевидцы засняли плавники — люди утверждают, что хищницы было две.