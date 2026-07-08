Акула подплыла к рыбакам недалеко от Приморского океанариума

Акулу заметили в акватории острова Русский во Владивостоке недалеко от Приморского океанариума. По словам очевидцев, хищница некоторое время сопровождала рыбаков после того, как они поймали тунца.
На опубликованных кадрах видно, как акула держится рядом с лодкой и следует за судном.
Напомним, что видео с акулами с наступлением лета появляются в сети практически каждый день. Некоторые из хищниц попадаются на крючок. Некоторые пугают угрожающим видом издалека. Например, в районе Тихой недавно показался плавник, а в районе мыса Тобизина хищница резво выпрыгивала из воды — обычно так ведут себя опасные и непредсказуемые акулы-мако. Не так давно в сети появилось видео, где акула откусила часть улова рыбаков и продолжила кружить вокруг лодки. В Триозёрье очевидцы засняли плавники — люди утверждают, что хищницы было две.
В Тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) предупредили, что погруженная на катер или лодку хищница может либо ударить хвостом, сбив рыбака с ног, либо неожиданно схватить за конечности зубами. Это касается даже наиболее безобидных сельдевых акул.
Рыбакам также рекомендуют учитывать возможности своего плавсредства: не пытаться удаляться от берега на резиновой лодке, воздерживаться от ловли крупной рыбы с надувной лодки.
Для купальщиков тоже есть советы. Лучше воздержаться от купания: при наличии кровотечения, в одиночку вдали от берега, с борта лодки, где недавно ловили рыбу. По мнению учёных, лучше не купаться при плохой видимости из-за тумана, тёмного времени суток или мутной воды. Акулы предпочитают как раз такие условия — когда смогут незаметно приблизиться к объекту питания.
Основной совет при встрече купальщика или дайвера с акулой, почерпнутый из открытых источников, — сохранять спокойствие, увеличить дистанцию без резких движений, по возможности отступать к группе людей. Если такого варианта нет, можно использовать любой подручный предмет, чтобы отвлечь внимание хищницы от вашего тела.