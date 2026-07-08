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Запуск прототипа аэротакси впервые официально зарегистрировали в России

Международный форум беспилотных систем «Крылья Сахалина» завершился первым в стране официально зарегистрированным запуском средства индивидуальной аэромобильности. Аппарат работает как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Заряжается от электрической батареи, может находиться в воздухе до 20 минут и развивать скорость до 50 км/ч. Дрон оснащен спутниковой навигацией и способен двигаться автономно по заданным маршрутам. Испытания.

Международный форум беспилотных систем «Крылья Сахалина» завершился первым в стране официально зарегистрированным запуском средства индивидуальной аэромобильности. Аппарат работает как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Заряжается от электрической батареи, может находиться в воздухе до 20 минут и развивать скорость до 50 км/ч. Дрон оснащен спутниковой навигацией и способен двигаться автономно по заданным маршрутам. Испытания прошли на базе дронопорта «Пушистый». В дальнейшем технологии планируют масштабировать на всю Россию. Источник: канал в МАХ губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18117456103996−1.mp4