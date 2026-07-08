Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО стало доступно по ОМС для россиян

Возможность пройти ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого нужно пройти обследование, получить направление врача и подать документы в специальную комиссию. Она принимает решение о проведении процедуры. Если первая попытка ЭКО не привела к беременности, женщина может попробовать пройти процедуру повторно.