Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО стало доступно по ОМС для россиян

В России генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь можно пройти бесплатно по полису ОМС. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
По его словам, расходы на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов включили в тариф экстракорпорального оплодотворения. Такое исследование проводят до переноса эмбриона, чтобы повысить шансы на рождение здорового ребенка.
Возможность пройти ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого нужно пройти обследование, получить направление врача и подать документы в специальную комиссию. Она принимает решение о проведении процедуры. Если первая попытка ЭКО не привела к беременности, женщина может попробовать пройти процедуру повторно.
По данным ФФОМС, в 2025 году в рамках территориальных программ ОМС провели 104 тыс. процедур ЭКО. Еще 12,6 тыс. процедур выполнили федеральные клиники по базовой программе ОМС.
После ЭКО в 2025 году в России родились 32 625 детей.