В Буэнос-Айресе задержали 19 фанатов после победы Аргентины на ЧМ

В Буэнос-Айресе фанаты празднуют победу Аргентины. Видео © X / Ultras Clips.
Тысячи болельщиков собрались у Обелиска в центре столицы после победы над командой Египта в матче ⅛ финала. Часть собравшихся нарушила общественный порядок. Агрессивные фанаты бросали камни и стеклянные бутылки в полицейских, которые охраняли безопасность на месте.
Власти решили разогнать толпу из-за начавшихся беспорядков и сообщений о кражах. Во время столкновений травмы получили пять полицейских. Медики госпитализировали двух сотрудников с переломами. Ещё девять местных жителей обратились к врачам за медицинской помощью.
Сборная Аргентины обыграла команду Египта со счётом 3:2 в матче, который прошёл 7 июля в Атланте. После матча футбольная ассоциация Египта официально обратилась в ФИФА с жалобой на работу судей. Аргентина выступает действующим чемпионом мира. Финал текущего турнира состоится 19 июля.
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