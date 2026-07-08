В Буэнос-Айресе задержали 19 фанатов после победы Аргентины на ЧМ

Власти решили разогнать толпу из-за начавшихся беспорядков и сообщений о кражах. Во время столкновений травмы получили пять полицейских. Медики госпитализировали двух сотрудников с переломами. Ещё девять местных жителей обратились к врачам за медицинской помощью.