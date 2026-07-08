Два региона Большого Урала вошли в группу лидеров рейтинга дронификации

Кроме того, при составлении рейтинга были выявлены избыточные ограничения. Так, согласно указу президента, 59 субъектов РФ имеют право «не закрывать небо» для БПЛА, но воспользовались этим всего четыре. Другой момент: акция «тайный покупатель» показала, что из 168 заявок на полеты, поданных эксплуатантами, удовлетворены были лишь 32 процента, в 30 процентах случаев пришел отказ, а 38 процентов вообще остались без ответа. При этом сами органы власти и надзорные структуры оценивали свою готовность к взаимодействию в 3−4 раза оптимистичнее.