Два региона Большого Урала вошли в группу лидеров рейтинга дронификации

На Международной промышленной выставке «Иннопром» Минпромторг озвучил первую пятерку субъектов-драйверов беспилотных авиасистем (БАС). В группе ААА, куда попадают с максимальной совокупностью достижений, оказались сразу два представителя Большого Урала: Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. В топ-5 также вошли Алтайский край, Амурская и Нижегородская области. Кроме суммарного рейтинга, лучших определили в 27 отдельных номинациях.
Методика оценки разработана Минпромторгом и федеральным центром «Беспилотные авиасистемы» (ФЦ БАС) по поручению президента. В прошлом году в пилотном исследовании участвовало 47 регионов, в этом — уже 84, за исключением Москвы, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам анализа всех распределили по семи категориям: от группы ААА до группы С. В основу легли статистические показатели, данные федеральных органов исполнительной власти, а также инструмент «тайный покупатель», опрос самих эксплуатантов дронов и экспертные оценки. Учитывались 29 критериев: общий объем выполненных работ с использованием новой технологии, величина парка, доступность воздушного пространства, эффективность мер поддержки для участников рынка и другие.
По оценке ФЦ БАС, сегодня объем рынка БАС в России оценивается в 26,6 миллиарда рублей. Эксперты отмечают: прямой корреляции между размером региональной экономики и уровнем внедрения БПЛА нет, прежде это качество принимаемых управленческих решений. Между топ-5 и группой «середнячков» — довольно существенный разрыв по объему налетов, денежному вкладу и широте применения дронов, что говорит о наличии резерва для развития. Высокие результаты показали регионы с максимальной интенсивностью полетов и отработкой решений по широкому спектру сценариев.
Кроме того, при составлении рейтинга были выявлены избыточные ограничения. Так, согласно указу президента, 59 субъектов РФ имеют право «не закрывать небо» для БПЛА, но воспользовались этим всего четыре. Другой момент: акция «тайный покупатель» показала, что из 168 заявок на полеты, поданных эксплуатантами, удовлетворены были лишь 32 процента, в 30 процентах случаев пришел отказ, а 38 процентов вообще остались без ответа. При этом сами органы власти и надзорные структуры оценивали свою готовность к взаимодействию в 3−4 раза оптимистичнее.
Среди отраслей лидерами по применению дронов являются: топливно-энергетический комплекс, АПК, строительство, сфера безопасности и лесное хозяйство.
«Проделана серьезная работа для поддержки и развития рынка на федеральном уровне. Реализуется нацпроект по развитию беспилотных авиасистем, создается сеть научно-производственных центров в регионах, совершенствуется нормативно-правовое регулирование, развиваются механизмы господдержки производителей и эксплуатантов. Думаю, мы можем говорить сегодня уже не только о создании отрасли, но и о то, что мы измерили ее первый результат», — отметил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Он призвал губернаторов активнее внедрять дроны в контрольно-надзорную деятельность, использовать для выявления нелегальной добычи леса, свалок, захвата земель и т.п. Также министр порекомендовал создать отделы операторов БПЛА в региональных отрядах ГО и ЧС. А фокус поддержки слегка сместить: производители зачастую выпускают два типа беспилотников, тогда как операторы использует всю линейку и оказывают разнообразные услуги.