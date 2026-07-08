Празднование Дня города в Железногорске приурочат к 70-летнему юбилею городского парка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В администрации Железногорска обсудили подготовку к празднику и программу.
В совещании принял участие председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин, городские службы и предприятия.
Основные праздничные гуляния и интерактивные площадки развернутся в городском парке и на стадионе «Труд» 25 июля. Гостей ждут мастер-классы, спортивные соревнования и концерты.
Вечером на стадионе выступят детские коллективы города и приглашенные кавер-группы. Завершится праздник шоу холодных фонтанов.
Как отметили на оргкомитете, готовится перекрытие части улицы Парковая.