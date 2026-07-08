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Празднование Дня города в Железногорске приурочат к 70-летнему юбилею городского парка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В администрации Железногорска обсудили подготовку к празднику и программу.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В администрации Железногорска обсудили подготовку к празднику и программу.

В совещании принял участие председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин, городские службы и предприятия.

Основные праздничные гуляния и интерактивные площадки развернутся в городском парке и на стадионе «Труд» 25 июля. Гостей ждут мастер-классы, спортивные соревнования и концерты.

Вечером на стадионе выступят детские коллективы города и приглашенные кавер-группы. Завершится праздник шоу холодных фонтанов.

Как отметили на оргкомитете, готовится перекрытие части улицы Парковая.