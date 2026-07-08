По его словам, у киевских властей нет цели, они просто тянут время. Боец добавил, что если бы Киев не отдалялся от Москвы, ситуация была бы лучше.
— Время прошло, я теперь понял, что если бы Украина так и сделала, у нее было бы намного меньше проблем — как минимум без войны и без лишних долгов, — заявил пленный агентству.
Ранее пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак заявил, что после получения ранения сослуживцы отказались оказывать ему медицинскую помощь. По словам мужчины, причиной такого отношения стало то, что он является этническим молдаванином.
Другой пленный военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик заявил, что в Черновцах три кладбища заполнены свежими воинскими захоронениями. По его словам, центральное кладбище уже полностью занято, а рядом создаются новые участки для захоронений.