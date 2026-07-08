Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный ВСУ Лурин: Украина получила долги вместо НАТО и Евросоюза

Украина копит долги и отправляет людей на убой вместо того, чтобы стать частью Евросоюза или НАТО. Об этом рассказал пленный военнослужащий украинской армии Илья Лурин в беседе с РИА Новости.

Украина копит долги и отправляет людей на убой вместо того, чтобы стать частью Евросоюза или НАТО. Об этом рассказал пленный военнослужащий украинской армии Илья Лурин в беседе с РИА Новости.

По его словам, у киевских властей нет цели, они просто тянут время. Боец добавил, что если бы Киев не отдалялся от Москвы, ситуация была бы лучше.

— Время прошло, я теперь понял, что если бы Украина так и сделала, у нее было бы намного меньше проблем — как минимум без войны и без лишних долгов, — заявил пленный агентству.

Ранее пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак заявил, что после получения ранения сослуживцы отказались оказывать ему медицинскую помощь. По словам мужчины, причиной такого отношения стало то, что он является этническим молдаванином.

Другой пленный военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик заявил, что в Черновцах три кладбища заполнены свежими воинскими захоронениями. По его словам, центральное кладбище уже полностью занято, а рядом создаются новые участки для захоронений.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше