Дмитрий Медведев в Красноярске поздравил выпускников Военного учебного центра СФУ (видео)

О его возможном визите стало известно вечером 7 июля. В это время жители города сообщали о частичном перекрытии дорог возле аэропорта и на проспекте Свободном. В соцсетях также появились видео кортежа, который направлялся в сторону СФУ. По данным сервиса Flightradar24, около 18:00 в красноярском аэропорту приземлился самолет специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства.