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Дмитрий Медведев в Красноярске поздравил выпускников Военного учебного центра СФУ (видео)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Красноярск и принял участие в церемонии выпуска Военного учебного центра Сибирского федерального университета.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в Красноярск и принял участие в церемонии выпуска Военного учебного центра Сибирского федерального университета. Видео опубликовала телекомпания ТВК.

О его возможном визите стало известно вечером 7 июля. В это время жители города сообщали о частичном перекрытии дорог возле аэропорта и на проспекте Свободном. В соцсетях также появились видео кортежа, который направлялся в сторону СФУ. По данным сервиса Flightradar24, около 18:00 в красноярском аэропорту приземлился самолет специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства.

Сегодня красноярцы публиковали информацию о перекрытиях на дорогах в Академгородке, на улицах Киренского, Тотмина, Высотной. Сейчас на перекрестках и во дворах вблизи вуза дежурят патрульные машины.

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