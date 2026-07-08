УК начнут штрафовать за препятствия по допуску операторов связи в МКД

Закон распространяется на случаи, когда управляющая организация не допускает оператора к монтажу, эксплуатации, ремонту, модернизации или демонтажу оборудования и линий связи. Речь идет о технических помещениях, кабельных трассах и других элементах общего имущества, без которых невозможно подключить дом к услугам связи или обслуживать уже действующую сеть.