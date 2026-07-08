УК начнут штрафовать за препятствия по допуску операторов связи в МКД

Государственная Дума 7 июля утвердила поправки в законодательство, вводящие административную ответственность для управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, которые препятствуют работе операторов связи в многоквартирных домах. Новые нормы предусматривают штрафы за необоснованный отказ в доступе к общедомовому имуществу, необходимому для размещения и обслуживания сетей связи.
Закон распространяется на случаи, когда управляющая организация не допускает оператора к монтажу, эксплуатации, ремонту, модернизации или демонтажу оборудования и линий связи. Речь идет о технических помещениях, кабельных трассах и других элементах общего имущества, без которых невозможно подключить дом к услугам связи или обслуживать уже действующую сеть.
За такие нарушения должностным лицам будет грозить административный штраф до 40 тыс. рублей. Для юридических лиц максимальный размер взыскания составит до 500 тыс. рублей. Под действие закона подпадают управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы.
Принятые изменения направлены на обеспечение равного доступа операторов связи к многоквартирным домам. На практике жители нередко сталкивались с ситуациями, когда в доме работал только один интернет-провайдер, поскольку другим компаниям не предоставляли возможность разместить оборудование или обслуживать свои сети. Новый механизм ответственности должен снизить число подобных случаев.
Для самих операторов связи закон также имеет существенное значение. Работа в многоквартирных домах напрямую зависит от возможности пользоваться общедомовым имуществом, включая технические помещения и существующую кабельную инфраструктуру. Теперь препятствование такому доступу может повлечь не только гражданско-правовые споры, но и административное наказание.
Ожидается, что новые меры будут способствовать развитию конкуренции на рынке услуг связи. Для жителей это означает больше возможностей самостоятельно выбирать интернет-провайдера и снижает риск того, что доступ к услугам будет ограничен решениями управляющей организации.
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