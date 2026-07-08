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Fars: Иран атаковал 85 объектов США на территории Бахрейна и Кувейта

КСИР ударил по 85 американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные отреагировали на удары со стороны США. КСИР атаковал 85 американских объектов на территории Бахрейна и Кувейта. Тегеран счел удары США актом агрессии. Так передает агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

Уточняется, что ответные удары Ирана совершены военно-морскими и воздушно-космическими силами Корпуса. В ходе атаки использованы беспилотники и ракеты.

«Нанесли удары по 85 важным военным объектам США в порту Салман, зоне Пятого флота в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте», — транслирует агентство.

Ответ Тегерана соразмерен американской агрессии. Военные США ночью атаковали более 80 целей в Иране. Как утверждает неназванный американский чиновник в беседе с NBC News, удары были масштабнее предыдущих. В последний раз США били по Ирану чуть более недели назад.

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