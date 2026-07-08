Fars: Иран атаковал 85 объектов США на территории Бахрейна и Кувейта

Ответ Тегерана соразмерен американской агрессии. Военные США ночью атаковали более 80 целей в Иране. Как утверждает неназванный американский чиновник в беседе с NBC News, удары были масштабнее предыдущих. В последний раз США били по Ирану чуть более недели назад.