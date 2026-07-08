Fars: Иран атаковал 85 объектов США на территории Бахрейна и Кувейта

Уточняется, что ответные удары Ирана совершены военно-морскими и воздушно-космическими силами Корпуса. В ходе атаки использованы беспилотники и ракеты.
«Нанесли удары по 85 важным военным объектам США в порту Салман, зоне Пятого флота в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте», — транслирует агентство.
Ответ Тегерана соразмерен американской агрессии. Военные США ночью атаковали более 80 целей в Иране. Как утверждает неназванный американский чиновник в беседе с NBC News, удары были масштабнее предыдущих. В последний раз США били по Ирану чуть более недели назад.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше