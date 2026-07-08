В новых автобусах Красноярска появились наклейки с правилами перевозки собак-поводырей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информационные наклейки разместили в 50 газомоторных автобусах рядом с местами для маломобильных пассажиров. Они напоминают пассажирам о правилах перевозки собак-поводырей.
На наклейках указано, что собаки-поводыри имеют право на бесплатный проезд и могут находиться в салоне общественного транспорта без намордника.
Сегодня в Красноярске проживают более 7 тысяч человек с нарушениями зрения. Для многих из них собака-поводырь является незаменимым помощником в повседневной жизни. Такие животные не только помогают безопасно передвигаться по городу, но и выполняют различные бытовые задачи, например, подают хозяину упавшие вещи.
«Наклейки актуальны для всех владельцев собак-проводников избежать конфликтов, особенно в часы пик, это очень здорово помогает, когда люди все уставшие, все на взводе», — делится красноярка Светлана Рубашкина.
В мэрии отмечают, что это уже вторая подобная информационная акция в Красноярске. Первая прошла в 2024 году по инициативе регионального отделения Российского Красного Креста.
«Размещение наклеек в транспорте — это начало. Мы хотим, что такая информация появилась и в общественных местах, чтобы больше людей узнали о правах владельцев собак-проводников», — отметила Юлия Аржанова, директор департамента по внешним коммуникациям регионального отделения Российского Красного Креста в крае.