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В новых автобусах Красноярска появились наклейки с правилами перевозки собак-поводырей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информационные наклейки разместили в 50 газомоторных автобусах рядом с местами для маломобильных пассажиров. Они напоминают пассажирам о правилах перевозки собак-поводырей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информационные наклейки разместили в 50 газомоторных автобусах рядом с местами для маломобильных пассажиров. Они напоминают пассажирам о правилах перевозки собак-поводырей.

На наклейках указано, что собаки-поводыри имеют право на бесплатный проезд и могут находиться в салоне общественного транспорта без намордника.

Сегодня в Красноярске проживают более 7 тысяч человек с нарушениями зрения. Для многих из них собака-поводырь является незаменимым помощником в повседневной жизни. Такие животные не только помогают безопасно передвигаться по городу, но и выполняют различные бытовые задачи, например, подают хозяину упавшие вещи.

«Наклейки актуальны для всех владельцев собак-проводников избежать конфликтов, особенно в часы пик, это очень здорово помогает, когда люди все уставшие, все на взводе», — делится красноярка Светлана Рубашкина.

В мэрии отмечают, что это уже вторая подобная информационная акция в Красноярске. Первая прошла в 2024 году по инициативе регионального отделения Российского Красного Креста.

«Размещение наклеек в транспорте — это начало. Мы хотим, что такая информация появилась и в общественных местах, чтобы больше людей узнали о правах владельцев собак-проводников», — отметила Юлия Аржанова, директор департамента по внешним коммуникациям регионального отделения Российского Красного Креста в крае.