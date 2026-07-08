В новых автобусах Красноярска появились наклейки с правилами перевозки собак-поводырей

Сегодня в Красноярске проживают более 7 тысяч человек с нарушениями зрения. Для многих из них собака-поводырь является незаменимым помощником в повседневной жизни. Такие животные не только помогают безопасно передвигаться по городу, но и выполняют различные бытовые задачи, например, подают хозяину упавшие вещи.