Пермский производитель промышленных роботов судится со своим бывшим гендиректором

Арбитражный суд Пермского края рассматривает два иска, связанных с компанией по производству промышленных роботов — ООО «Роботех». В июне «Роботех» подал иск к бывшему гендиректору компании Денису Худякову на сумму 2,5 млн руб. По заявлению истца суд удовлетворил заявление «Роботеха» о наложении ареста на имущество и денежные средства ответчика в пределах суммы 2,5 млн руб., за исключением средств в размере прожиточного минимума. Как следует из материалов дела, заявление об обеспечении иска было мотивировано тем, что ответчик до его рассмотрения может осуществить отчуждение принадлежащих ему активов и денежных средств. Предварительное заседание по этому делу назначено на 3 сентября.