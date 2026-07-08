«Где родился, там и пригодился»: Наталья Жаркова рассказала, чего не хватает для возвращения людей на Дальний Восток

Развитие Дальнего Востока требует не только новых инвестиционных проектов, но и формирования устойчивой связи людей с территорией, считает руководитель направления по привлечению инвестиций ООО «КРДВ Приморье» Наталья Жаркова. Об этом она заявила на круглом столе «Четверть века на востоке России: экономика, люди, качество жизни» (16+), прошедшем во Владивостокском государственном университете (ДВФУ) 7 июля, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам Жарковой, за последние годы инструменты поддержки бизнеса на Дальнем Востоке неоднократно адаптировались под запросы предпринимателей и меняющиеся экономические условия. Она отметила, что действующие механизмы продолжают совершенствоваться, а предложения от бизнеса учитываются при их дальнейшем развитии.
Эксперт подчеркнула, что инвестиционные проекты связаны не только с экономическими показателями, но и с созданием рабочих мест. При этом одним из ключевых вызовов остается обеспечение предприятий кадрами.
Отдельно она обратила внимание на вопрос сохранения связи жителей Дальнего Востока со своей малой родиной. По мнению эксперта, демографическая устойчивость региона зависит не только от экономических возможностей, но и от ценностей, которые формируются в семье и обществе.
«Я помню, что мои бабушки и дедушки говорили: где родился, там и пригодился. Ты должен любить свою малую родину. И вот из этого выросли дети, которые также это всё передают. Почему-то, возможно, в образовании у моих детей этого уже не было», — сказала Жаркова.
По ее словам, многие молодые люди, даже получив образование и построив карьеру, пока не всегда рассматривают возвращение в родные регионы как естественный путь. При этом она выразила мнение, что с возрастом часть специалистов может вновь связать свое будущее с Дальним Востоком.
«Помимо экономической подготовки должна быть еще какая-то психология труда», — считает эксперт.
Жаркова добавила, что для развития региона важно не только создавать рабочие места, но и формировать условия, при которых люди будут воспринимать Дальний Восток как место для жизни и реализации.
Напомним, ранее на этом же круглом столе заместитель директора по науке и развитию Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Анатолий Савченко отметил, что демографические задачи для макрорегиона должны учитывать реальные возможности территорий и страны в целом. По его словам, увеличение населения Дальнего Востока не может рассматриваться исключительно как целевой показатель без понимания источников такого роста.
Отметим, что круглый стол «Четверть века на востоке России: экономика, люди, качество жизни» открыл новую экспертную дискуссионную площадку, которую Приморское отделение Союза журналистов России реализует в партнерстве с Владивостокским государственным университетом. Участники встречи — представители науки, органов власти, бизнеса и институтов развития — подвели итоги реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2025 года, обсудили подготовку новой стратегии развития макрорегиона, а также оценили, как экономические преобразования последних 25 лет отразились на качестве жизни дальневосточников.