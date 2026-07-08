«Где родился, там и пригодился»: Наталья Жаркова рассказала, чего не хватает для возвращения людей на Дальний Восток

«Я помню, что мои бабушки и дедушки говорили: где родился, там и пригодился. Ты должен любить свою малую родину. И вот из этого выросли дети, которые также это всё передают. Почему-то, возможно, в образовании у моих детей этого уже не было», — сказала Жаркова.