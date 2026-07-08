В Казахстане рассматривают новые правила формирования пенсий

Вместе с тем в ходе обсуждения отдельные эксперты выразили сомнения в том, насколько представленная модель в достаточной степени учитывает интересы социально уязвимых категорий граждан, в том числе лиц с инвалидностью и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.