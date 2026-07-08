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БПЛА ВСУ повредили два танкера в Таганрогском заливе

В Таганрогском заливе БПЛА ВСУ повредили два танкера, есть пострадавшие.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, повреждены в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА, два человека ранены, сообщил в канале на платформе «Макс» губернатор Юрий Слюсарь.

«В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения», — написал Слюсарь.

Он уточнил, что одному из пострадавших помощь оказали на месте, второго доставили в больницу, однако он отказался от госпитализации. С одного из судов пришлось эвакуировать экипаж.

Танкеры шли пустыми, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться, добавил губернатор.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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