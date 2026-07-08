Самую теплую воду на курортах России зафиксировали в Ейске

Она уточнила, что на курортах Черного моря температура воды немного ниже, в Евпатории и Феодосии — 21 градус, в Алуште — 22 градуса, в Ялте — 24 градуса, в Анапе, Сочи, Геленджике и Туапсе — 25 градусов.