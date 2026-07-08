Самую теплую воду на курортах России зафиксировали в Ейске

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Температура морской воды в Ейске достигает 26 градусов, это самый высокий показатель среди российских курортов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
«Ейск — 26 [градусов]», — сказала синоптик, отвечая на соответствующий вопрос.
Она уточнила, что на курортах Черного моря температура воды немного ниже, в Евпатории и Феодосии — 21 градус, в Алуште — 22 градуса, в Ялте — 24 градуса, в Анапе, Сочи, Геленджике и Туапсе — 25 градусов.
Узнать больше по теме
Ялта: главный курорт южного побережья Крыма
Ялта — один из самых известных курортных городов на Черноморском побережье Крымского полуострова. Он расположен в южной части региона и считается одним из ключевых центров туризма и отдыха. Город активно развивается как туристическая территория: собрали главное о нем.Читать дальше