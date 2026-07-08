Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самую теплую воду на курортах России зафиксировали в Ейске

Температура воды в море достигает 26 градусов.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Температура морской воды в Ейске достигает 26 градусов, это самый высокий показатель среди российских курортов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«Ейск — 26 [градусов]», — сказала синоптик, отвечая на соответствующий вопрос.

Она уточнила, что на курортах Черного моря температура воды немного ниже, в Евпатории и Феодосии — 21 градус, в Алуште — 22 градуса, в Ялте — 24 градуса, в Анапе, Сочи, Геленджике и Туапсе — 25 градусов.

Узнать больше по теме
Ялта: главный курорт южного побережья Крыма
Ялта — один из самых известных курортных городов на Черноморском побережье Крымского полуострова. Он расположен в южной части региона и считается одним из ключевых центров туризма и отдыха. Город активно развивается как туристическая территория: собрали главное о нем.
Читать дальше